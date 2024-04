Serie C 2023/2024, verdetti ultima giornata girone C: Catania ai playoff, Turris salva e Potenza ai playout

Va in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season del girone C di Serie C 2023/2024: ecco allora tutti i verdetti. Il principale è quello che tutti attendevano: il Catania è riuscito a vincere contro il Benevento (che giunge così terzo, secondo l’Avellino) e così facendo ha evitato i playout ed è volato ai playoff in virtù della vittoria della Coppa Italia Serie C, inserendosi già alla fase nazionale nella griglia. In sostanza, gli etnei, che chiudono in tredicesima posizione, è come se fossero arrivati terzi e con tre vittorie e cinque pareggi nelle eventuali otto partite dei playoff volerebbero clamorosamente in Serie B. I playout, in ogni caso, si disputeranno tutti e due.

Nel dettaglio, il Potenza sfiderà il Monterosi col vantaggio di giocare in casa il ritorno e di salvarsi con due pareggi, Virtus Francavilla che invece sfida il Monopoli in un derby tutto pugliese, con quest’ultima che giocherà in casa al ritorno e può contare su due segni X. La vittoria dunque non basta al Monopoli per evitare i playout, il Potenza invece si mangia le mani: il pari con la Virtus Francavilla costa la salvezza diretta, perché Turris (e per l’appunto il Catania) vincono e abbandonano le ultime cinque posizioni. Venendo ai playoff, Avellino secondo e Benevento terzo, Casertana quarta e Taranto quinto per gli scontri diretti, Picerno sesto, poi chiudono la griglia playoff Audace Cerignola, che compie un grande balzo vincendo, Giugliano, Crotone e Latina, restano a secco Foggia e Sorrento che speravano di qualificarsi in extremis ma non ce la fanno.

VERDETTI

JUVE STABIA promossa in Serie B

AVELLINO al secondo turno della fase nazionale dei playoff

BENEVENTO e CATANIA* al primo turno della fase nazionale dei playoff

CASERTANA al secondo turno della fase dei gironi dei playoff

TARANTO, PICERNO, AUDACE CERIGNOLA al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da testa di serie

GIUGLIANO, CROTONE, LATINA al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da non testa di serie

POTENZA, MONOPOLI ai playout da testa di serie

VIRTUS FRANCAVILLA, MONTEROSI ai playout da non testa di serie

BRINDISI retrocesso in Serie D