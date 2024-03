Serie C 2023/2024, torna a vincere il Picerno. Bene Cesena e Juve Stabia

Con i posticipi del lunedì si è concluso anche il 31esimo turno di campionato per i tre gironi di Serie C. Nel Girone A successo importante nei bassifondi della classifica da parte della Pro Sesto, che co il gol di Florio si impone contro il Renate fuori casa. Un gol di Musatti nel corso dell’ultimo minuto di recupero consegna i tre punti alla Fiorenzuola nel 2-1 sull’Atalanta U23. Nel Girone B prosegue il dominio del Cesena, che batte 2-0 il Gubbio con le reti di Adamo e Shpendi. Successo anche del Sestri Levante, che sconfigge 2-0 la Recanatese con i gol nel secondo tempo di Candiano e Oliana.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel Girone C la capolista Juve Stabia infila la quarta vittoria consecutiva, superando il Taranto per 2-1 grazie alla doppietta di Adorant, mentre a nulla serve il gol degli ospiti con Simeri. Vittoria fondamentale del Picerno, che interrompe invece la striscia di partite senza successi: in casa finisce 5-1 contro il Monterosi per mezzo delle reti messe a segno da Santarcangelo, Albadoro, Ciko (doppietta) ed Esposito. Cade invece la Casertana, ormai a secco da tre giornate: arrivano tre punti importanti per la Turris, che si impone con il gol di Contessa.