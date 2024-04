Serie C 2023/2024, girone C: torna a vincere il Benevento, impresa Cerignola a Foggia

Grande domenica sera per il girone C della Serie C 2023/2024, che ha visto scendere in campo in contemporanea tutte e 10 le partite della trentasettesima e penultima giornata della stagione regolare. Con alcuni verdetti già emessi nelle scorse settimane, su tutti la promozione in B della Juve Stabia e la retrocessione in D del Brindisi, si va delineando il quadro relativo a playoff e playout. Ecco come si è apparecchiata la tavola prima dei 90′ conclusivi.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

In alta classifica torna a vincere il Benevento, che travolge 4-0 il Latina e aggancia così al secondo posto l’Avellino. Gli irpini infatti sono stati battuti 1-0 dal Taranto, con il gol di Simeri al 74′ che consente ai pugliesi di mettere in cassaforte il quinto posto e potersi ancora giocare il quarto con la Casertana che si è fermata sull’1-1 nel derby con il Giugliano. Ai margini della zona playoff vittoria pesante per l’Audace Cerignola, che espugna 2-1 lo “Zaccheria” di Foggia e supera proprio i rossoneri in classifica potendo così essere artefice del proprio destino nell’ultima giornata. Lo stesso non può dire il Foggia, in questo momento undicesimo e quindi fuori dalla post-season.

Nella parte più bassa della classifica il Catania non è ancora salvo, vista la sconfitta per 3-2 sul campo del Sorrento che invece mantiene una flebile speranza playoff. Gli etnei sono appaiati a quota 42 punti con il Potenza (2-2 in casa del Messina già salvo) e mantengono un punto in più rispetto alla Turris quintultima. Spera anche il Monopoli, che però rimane a 39 punti dopo essere stato rimontato dal Crotone. I calabresi hanno così messo sotto chiave l’accesso ai playoff.