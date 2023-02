Serie C 2022/2023, Reggiana e Cesena bloccate sullo 0-0. L’Entella passa ad Ancona ed è secondo

La Reggiana sbatte sul muro della Carrarese e non va oltre un pareggio per 0-0 nel match valevole per la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Termina a reti bianche anche la sfida del Velodromo Pavesi tra Fiorenzuola e Cesena, un risultato che rende invariato il gap tra le prime della classifica. A beneficiare è l’Entella, che si sbarazza dell’Ancona con un netto 3-0 e sale al secondo posto. Importanti vittorie in trasferta anche per Rimini e San Donato, che superano rispettivamente Fermana (1-2) e Pontedera (2-4). L’Olbia vince 3-1 il derby sardo contro la Torres, mentre Alessandria e Vis Pesaro si spartiscono la posta in palio dopo uno spettacolare 2-2. Parità anche in Imolese-Gubbio 1-1 e Montevarchi-Lucchese 0-0.

REGGIANA-CARRARESE

I padroni di casa hanno un buon approccio alla partita, provando a rendersi pericolosi con alcuni cross di Fiamozzi e Lanini, che però non portano i frutti sperati. Al 15′ Nardi realizzata una bella giocata che libera Pellegrini, il cui tiro viene ribattuto in calcio d’angolo. La formazione ospite, invece, esce alla distanza e tenta di impensierire la retroguardia avversaria con due interessanti conclusioni di Giannetti e Grassini, che spreca tutto da ottima posizione. Al termine del primo tempo, dunque, le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa la Carrarese torna in campo con il piglio giusto, ma a costruire le occasioni migliori è la Reggiana che prova ad affidarsi ad un attivissimo Kabashi. I due allenatori Dal Canto e Diana provano a dare una svolta alla contesa attraverso le sostituzioni, ma non sembrano cambiare molto l’assetto tattico degli schieramenti. Negli ultimi minuti dell’incontro il club emiliano tenta il tutto per tutto per provare a portare a casa il bottino pieno, ma deve accontentarsi di un pareggio a reti bianche.

FIORENZUOLA-CESENA

Bella partenza da parte dei padroni di casa che, dopo appena sei minuti di gioco, vanno alla conclusione con Sereni, ma Lewis è bravo a distendersi sventando la minaccia. Sul ribaltamento di fronte è De Rose a costruire la prima chance per i bianconeri, trovando l’attenta risposta di Battaiola. Anche Giani e Stronati si rendono pericolosi per i padroni di casa, ma i loro tiri risultano troppo imprecisi. Dopo qualche minuto di recupero si torna negli spogliatori sul parziale di 0-0.

Nella seconda frazione di gara il Fiorenzuola prova ancora a spaventare i rivali, ma il Cesena reagisce e al 58′ si costruisce una buona palla gol con Albertini, che calcia tre volte verso la porta senza mai riuscire a sfondare il muro eretto dai toscani. Al 65′ è decisivo l’intervento di Lewis, che cancella a Sartore la chance del vantaggio. Nel finale i ragazzi di Domenico Toscano lanciano l’ultimo assalto alla porta difesa da Battaiola, ma non sfondano e portano a casa un solo punto.