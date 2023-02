Serie C 2022/2023, il Padova fa il colpo esterno: 3-1 al Novara

di Mattia Zucchiatti 35

Il Padova batte 3-1 in trasferta il Novara e torna alla vittoria dopo cinque gare a secco. La squadra di Torrenta sblocca il risultato al 12′. Crivello crossa dalla sinistra, Vasic raccoglie, effettua un dribbling e col destro spiazza Pelagotti. Il Novara reagisce e sfiora il gol con Gonzalez, che spreca un rigore in movimento su assist di Rocca. Al 51′ c’è il raddoppio. La firma è di Bortolussi, ma 90% del gol è di Franchini che semina il panico sulla sua corsia e serve un cross per l’attaccante che mette in rete per il 2-0. Al 57′ arriva un’altra svolta: Tentoni entra duro da dietro su Vasic e riceve il rosso diretto (era già ammonito). Nel momento in cui il Padova sembra in grado di controllare il doppio vantaggio, arriva la rete che riapre tutto. Sugli sviluppi di un lancio lungo, Donnarumma esce dall’area e rinvia corto. Sul pallone si fionda Galuppini che da metà campo mette in rete a porta sguarnita. Il Padova subisce il contraccolpo, ma riesce a chiudere di nuovo il match. All’83’ Vasic scambia con Russini che incrocia e col destro firma il 3-1 definitivo. Gli ospiti salgono a 39 punti ed effettuano il sorpasso sul Novara, ferma a 37.