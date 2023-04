Serie C 2022/2023, la Reggiana vola in Serie B: è festa ad Olbia

di Mattia Zucchiatti 26

La Reggiana vince 2-1 in trasferta contro l’Olbia ed è promossa in Serie B. Una giornata storica per la Regia che sfrutta il passo falso dell’Entella contro la Recanatese e si regala la promozione con una giornata di anticipo nel girone B. Davanti ad un settore ospiti stracolpo con tanto di coreografia, la squadra di Diana passa in vantaggio dopo 3′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di un batti e ribatti, è Cauz ad uscire vincitore dalla mischia e a depositare in rete. Col passare dei minuti, cresce di livello Ragatzu che prima sfiora il gol al 39′ con un’acrobazia, poi realizza l’1-1 con una splendida punizione da posizione defilata. Al 42′ però la Reggiana torna avanti. Merito di Guiebre che sfrutta un rinvio sbilenco della difesa per scoccare il tiro che sorprende van der Want sul primo palo. Ad inizio ripresa, quando da Chiavari arriva la notizia del pareggio della Recanatese sull’Entella, la Reggiana spreca le chance per il tris: prima con un tiro di alto di Muroni dal limite, poi con Lrini che si presenta a tu per tu col portiere sbagliando il pallonetto che avrebbe chiuso il match. L’ultima mezz’ora di gioco però è pura gestione e accademia per la Reggiana, che non affonda e consolida il possesso palla. La squadra fa festa sotto al settore ospiti. E alla fine a sorridere è anche l’Olbia che trova la salvezza aritmetica.

Negli altri risultati, la Recanatese ferma sull’1-1 l’Entella: al 5′ apre Tenkorang, risponde Vona. Vince invece il Cesena che infligge un 2-0 contro la Vis Pesaro in 10 uomini. Il Pontedera travolge 4-0 la Fermana. Pareggio 1-1 tra Fiorenzuola e Siena. La Carrarese batte 2-1 la Lucchese, mentre l’Ancona vince 3-0 contro il Rimini. Pari 2-2 tra Gubbio e Torres. L’Alessandria nel finale trova il gol vittoria del 2-1 contro il Montevarchi.