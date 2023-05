Playoff Serie C 2023, secondo turno fase nazionale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023: ecco gli accoppiamenti di quello che a tutti gli effetti è il momento dei quarti di finale della competizione, in cui entrano ora in gioco le squadre che hanno chiuso al secondo posto la regular season, Pordenone, Cesena e Crotone, affiancando le cinque vincitrici del primo turno nazionale. Oltre alle tre appena entrate in tabellone, sarà testa di serie, tra le cinque qualificate, la migliore rispetto alla regular season. Pertanto, il tabellone sarà delineato per mezzo di un sorteggio effettuato dalla Lega Pro.

TABELLONE SECONDO TURNO NAZIONALE

IN AGGIORNAMENTO, IN ATTESA DEL SORTEGGIO