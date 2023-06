Pescara, Zeman rinnova in settimana: contratto fino al giugno 2024 per il boemo

Zdenek Zeman si prepara a guidare il Pescara anche nella prossima stagione, quando il club abruzzese sarà ancora in Serie C. Il tecnico boemo, che è arrivato a sedersi nuovamente in panchina a stagione in corso, si legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2024. La squadra effettuerà la preparazione in sede fra Città Sant’Angelo, Montesilvano e Silvi. Dal 14 luglio inizieranno le visite mediche, mentre dal 16 partirà il ritiro estivo.