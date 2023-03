Lucchese-Siena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Siena, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra padrone di casa vuole proseguire la propria marcia verso i play off per per la Serie B, che per ora li vede dentro per pochi punti. Ugualmente gli ospiti, si trovano due posizioni e due punti sopra, e con una sconfitta potrebbero venir superati. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 marzo alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Dazn. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

LA DIRETTA DELLA GARA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA