Lega Pro, Marani condanna scontri Padova-Catania: “Serata di festa rovinata da alcuni tifosi”

“La Lega Pro esprime ferma condanna per quanto accaduto in occasione della finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Episodi di questo genere, che non c’entrano con lo sport, non troveranno mai spazio o scusanti all’interno di competizioni organizzate dalla Lega Pro”. Inizia così un comunicato ufficiale da parte della Lega Pro, in cui viene condannato quanto accaduto all’intervallo di Padova-Catania, finale d’andata della Coppa Italia Serie C, con gli scontri parecchio gravi tra i tifosi, innescati dagli ultras ospiti.

Così il presidente Matteo Marani: “Dispiace che una serata di festa e di correttezza sul campo sia stata rovinata, all’intervallo, dalle intemperanze di alcuni tifosi. Stigmatizziamo fortemente quanto accaduto. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati scongiurati altri scontri”.

Condanna anche dal Catania: “Il Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio Euganeo. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell’ordine”.