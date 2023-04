Highlights e gol Virtus Verona-Juventus U23 4-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 13

La Virtus Verona cala il poker, battuta per 4-1 la Juventus U23 nell’ultima giornata del girone A di Serie C 2022/23. A firmare la vittoria, valevole per la sesta posizione in campionato sono quattro marcatori differenti: Fabbro, Danti, Kristoffersen e Daffara. Vana la rete di Cudrig per i bianconeri che abbandonano l’obiettivo playoff restano in 14esima posizione. Di seguito il video con gli highlights.