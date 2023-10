Highlights e gol Sorrento-Messina 1-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 20

Il Sorrento si impone di misura contro il Messina nella settima giornata di Serie C 2023/24. A firmare la prima vittoria stagionale dei campani è la rete di De Francesco messa a segno al 27esimo dal dischetto, ospiti che non riescono a recuperare lo svantaggio e stallano in sedicesima posizione con 5 punti. Di seguito il video con gli highlights.