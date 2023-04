Highlights e gol San Donato-Cesena 1-6, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 8

Il Cesena stravince sul campo del San Donato, termina 1-6 la sfida valevole per la trentaseiesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Cinque i marcatori a segno per la formazione ospite: Adamo apre le marcature al sesto minuto, a seguire Corazza, Shpendi, Bumbu con doppietta e Silvestri nei minuti finali. Vana la rete per i padroni di casa messa a segno da Calamai al 30esimo. Di seguito il video con gli highlights.