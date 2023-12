Highlights e gol Pescara-Olbia 4-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 49

Gli highlights e le azioni salienti di Pescara-Olbia 4-0, match del girone B di Serie C 2023/2024. Tutto facile per gli uomini di Zeman che si portano a 30 punti in classifica grazie alle reti di Cuppone, Dagasso, Tunjov e Aloi. Niente da fare per i sardi, mai veramente in partita e poco pericolosi. Nel finale Rinaldi evita il peggio. Di seguito, le azioni salienti.