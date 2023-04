Highlights e gol Messina-Foggia 0-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Gli highlights e le azioni salienti di Messina-Foggia 0-1, match del girone C di Serie C. La squadra pugliese torna al successo e lo fa di misura grazie ad una rete di Frigerio al 26′ dopo una duplice occasione di Schenetti e una chance mancata da Fofana. Tre punti preziosi per il Foggia e per Delio Rossi che vince all’esordio.