Highlights e gol Feralpisalò-Triestina 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Storica vittoria della Feralpisalò contro la Triestina, termina 1-0 la 36esima giornata di Serie C 2022/23, valevole per la promozione in Serie B della squadra lombarda. A raggiungere questo traguardo la formazione di casa giunta alla 19esima vittoria stagionale, con la rete messa a segno da Butic al 68esimo.