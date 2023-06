Foggia-Lecco, finale Playoff Serie C 2022/2023: programma, date, orari, diretta tv e streaming

Saranno Foggia e Lecco le squadre protagoniste della finale playoff della Serie C 2022/2023. In 180 minuti ci si gioca tutto, la promozione in Serie B è in palio in una doppia sfida con andata e ritorno che si preannuncia davvero da non perdere. Sia i pugliesi che i lombardi sono reduci da una semifinale durissima, vinta solo ai calci di rigore: il Foggia ha avuto ragione del Pescara, mentre il Lecco ha sovvertito il pronostico eliminando il Cesena.

La partita di andata si giocherà martedì 13 giugno alle ore 21:30 allo “Zaccheria” di Foggia, mentre la decisiva partita di ritorno sarà al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco alle ore 17:30 di domenica 18 giugno. Entrambe le partite saranno visibili in diretta tv sia su RaiSport che su Sky Sport ed Eleven Sports, con la diretta streaming che sarà disponibile anche tramite RaiPlay, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà questa doppia sfida determinante in tempo reale con aggiornamenti live, pagelle, highlights e molto altro ancora per non farvi perdere nulla dei 180′ che decidono una stagione.