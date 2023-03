Delio Rossi torna in panchina: contratto col Foggia fino a giugno 2024

Dopo oltre due anni di inattività, Delio Rossi torna in panchina, e lo fa con una squadra che ha segnato profondamente la propria carriera, prima da calciatore e poi negli inizi da allenatore, ovvero il Foggia, attualmente sesto nel Girone C di Serie C. “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Delio Rossi. L’allenatore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024”, si legge nel comunicato diffuso dalla società pugliese.