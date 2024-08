Coppa Italia Serie C 2024/2025: Avellino e Giugliano avanti ai rigori, Camarda lancia il Milan Futuro

Avellino e Giugliano passano agli ottavi dopo i rigori, Francesco Camarda fa volare il Milan Futuro: ecco tutti i risultati della serata della Coppa Italia di Serie C 2024/2025. Parte bene l’Avellino contro il Pontedera, creando numerose occasioni con i vari Russo, Benedetti, Patierno e Frascatore, ma Calvani è in serata super e para tutto. Il meritato vantaggio dei campani arriva al 50′ col colpo di testa di Russo su cross di Liotti. Ma dopo pochi minuti si “sveglia” anche il Pontedera, fin lì mai pericoloso, creando un paio di occasioni su cui chiude Marson, ma al 75′ arriva il pareggio firmato da Italeng. Si va ai supplementari, dove succede poco, se non l’espulsione per doppia ammonizione di Cerretti; ma non ci sono gol, e si va quindi ai rigori: perfetta la serie dell’Avellino, mentre l’errore di Sala condanna il Pontedera. Avanti dopo la lotteria dei penalty anche il Giugliano, che passa sul campo della Casertana per 1-4 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per le reti di Padula e Galletta, mentre ai supplementari non sono arrivati altri gol.

Tra le altre partite, spicca la vittoria esterna del Milan Futuro sul campo del Novara: dopo il vantaggio locale al 10′ con Khailoti, i rossoneri ribaltano il risultato con la doppietta di Camarda con i gol al 25′ su rigore e al 41′ su assist di Stalmach. Colpo esterno anche per il Rimini, a cui basta la rete di Parigi al 68′ per avere la meglio sul Lumezzane. Vittorie per 2-0, invece, per Caldiero e Trapani, che battono rispettivamente Trento e Monopoli. Vittoria casalinga anche per la Torres, che nel finale con Zecca e Antonelli si impone sull’Albinoleffe, dopo che il primo tempo era finito 1-1 per effetto dei gol di Mastinu e Longo.