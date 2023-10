Coppa Italia Serie C 2023/24: il Pescara affonda la Fermana, vittoria di misura del Rimini sul Gubbio

Coppa Italia Serie C 2023/24: il Pescara affonda la Fermana. Vittoria del Rimini sullo scadere, Gubbio eliminato.

Dopo essere andato sotto nel punteggio, il Pescara la ribalta completamente. Sblocca il risultato Fontana al 22esimo, passa un solo minuto prima di vedere la rete del nuovo pari messa a segno da Manu. Raddoppio poi sul finale, Cangiano firma il sorpasso per i delfini, che chiudono il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa è ancora il centrale classe 2003 ad andare a segno, allungando ancora per i biancazzurri, e mettendo a segno una doppietta personale. Tommasini poi al 71esimo cala il poker, altre due le marcature fino al termine del match: a segno anche Accornero e Merola: termina 6-1 all’Adriatico. Tra Rimini e Gubbio invece, il risultato viene sbloccato all’ultimo istante. Dopo 90 minuti a reti inviolate, è a firmare vittoria e passaggio di turno della formazione biancorossa è Morra al 94esimo. Termina 1-0.