Coppa Italia Serie C 2023/2024, primo turno: Arzignano avanti ai rigori, ok Padova e Alessandria

Serata di Coppa Italia Serie C 2023/2024 con le prime sfide del primo turno eliminatorio. Termina ai rigori la partita tra Arzignano Valchiampo e Trento, con il successo, dopo lo 0-0 dei 120′ per i padroni di casa 5-4 dal dischetto, mentre tutti gli altri incontri si esauriscono nei tempi regolamentari. Vittorie in trasferta per la Giana Erminio che passa sul campo della Pro Sesto per 1-3, per la Pro Patria che espugna il Martelli ed elimina il Mantova, per il Padova che batte per 2-4 il Legnago, oltre che per la Triestina che si impone al Gavagnin-Nocini in casa della Virtus Verona.

Discorso analogo per il Novara, che al termine di una partita rocambolesca passa 2-3 contro il Fiorenzuola, infine ancora successo ospite con la Lucchese che vince il derby in casa dell’Arezzo con un pirotecnico 3-4. L’Alessandria, invece, fa valere il fattore campo e piega 2-0 la Pergolettese. Domani altri 14 incontri in programma, giovedì gli ultimi 6 che chiuderanno il quadro del primo turno e delineeranno le qualificate al secondo turno della coppa organizzata dalla lega pro.