Coppa Italia Serie C 2023/2024, Padova in finale: Lucchese battuta 2-0 all’Euganeo

Il Padova batte la Lucchese 2-0 e accede alla finale di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Le reti di Faedo e Varas permettono alla squadra di Torrente di ribaltare l’1-0 dell’andata e di aggiudicarsi il pass per il doppio confronto con una tra Catania e Rimini. Nella prima mezz’ora la gara dell’Euganeo è bloccata. Il Padova prova a fare la partita, ma la Lucchese si difende con ordine. Al 31′ c’è il vantaggio. Su corner, Delli Carri sbuca sul secondo palo ma colpisce la traversa. Sulla ribattuta il più lesto è l’altro centrale, Faedo, che di testa deposita in porta. Poco dopo la Lucchese ha la chance per il pareggio con Quirini, ma il centrocampista spreca. Il secondo tempo è ricco di occasioni. Coletta si supera due volte prima su Cretella e poi su Capelli, ma al 75′ subisce il 2-0. Decisivo un altro calcio d’angolo, ma il 90% del lavoro in questo caso lo fa Varas che stoppa col petto e lascia partire un siluro sotto la traversa che non lascia scampo al portiere avversario. La reazione d’orgoglio della Lucchese nel finale spaventa i padroni di casa, ma Zanellati sale in cattedra e nega il gol a Russo prima e Djibril poi. A fare festa è il Padova.