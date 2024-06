Cesena, Toscano saluta: “Scelta non mia, mi sono sentito in famiglia”

Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Catania, ma prima di intraprendere la nuova avventura alle pendici dell’Etna il tecnico ha voluto salutare il Cesena con un lungo post sulla propria pagina Instagram. In Romagna Toscano ha centrato una grande promozione in Serie B, dominando il proprio girone: “Ancora oggi non sono riuscito a trovare le parole, quindi vi dico solo ‘Grazie Cesena’ – scrive l’allenatore – Grazie a voi che mi avete fatto sentire in famiglia fin dal primo momento, ho iniziato a vivere questa meravigliosa città che ha accolto me e la mia famiglia come se fossi uno di voi.”

Toscano spiega anche le dinamiche intorno al suo addio: “Mio malgrado mi sono dovuto adeguare a una scelta d’altri, non voglio sprecare tempo a dire perchè o come ma non è stata una scelta mia. Ora inizia una nuova avventura che non vedo l’ora di iniziare.”

Il post di Toscano su Instagram