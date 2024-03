Cesena promosso in Serie B se…le combinazioni contro il Pescara

Alle 16:15 di oggi, sabato 30 marzo, Cesena e Pescara scenderanno in campo in occasione della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C. Si tratta di un’occasione speciale per i bianconeri che potrebbero festeggiare oggi la promozione in Serie B con quattro giornate di anticipo. Il Cesena si presenta alla sfida contro il Pescara con 83 punti in classifica, undici in più della Torres, sconfitta giovedì scorso contro il Gubbio. Con una vittoria contro il Pescara, quindi, il Cesena guadagnerebbe la qualificazione aritmetica in Serie B. Al ‘Manuzzi’ ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, visto che a meno di 24 ore dalla partita, erano già 15.196 gli spettatori previsti. “Siamo pronti – le parole di Domenico Toscano alla vigilia del match – dobbiamo essere bravi a gestire le pressioni e rimanere concentrati, non dobbiamo pensare a quello che accadrà prima e dopo, dobbiamo pensare solo ai 95 minuti in campo”. Oggi c’è il primo match point, ma la promozione non è in discussione. Se anche dovesse mancare l’appuntamento con la vittoria, il Cesena avrebbe altre quattro occasioni per staccare il pass per il campionato di B della prossima stagione. C’è però tanta voglia di chiudere i giochi già oggi pomeriggio davanti al pubblico di casa. Cosa serve? Una vittoria. Per salire a +14 ed emettere il primo verdetto di un campionato dominato con 26 vittorie e una differenza reti di +54. C’è voglia di fare ancora meglio, Pescara permettendo.

CESENA IN SERIE B NELLA 34ESIMA GIORNATA: