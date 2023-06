Brescia, Cellino assolto dalla Corte d’Appello per la vicenda Is Arenas

Buone notizie per il presidente del Brescia, Massimo Cellino, che è stato pienamente assolto per il caso della Is Arenas ai tempi del Cagliari. A confermarlo è stato l’avvocato Giorgio Altieri: “La Corte d’appello di Cagliari ha assolto con formula piena Massimo Cellino anche dall’ultima accusa che era rimasta in piedi, quella di peculato ora riqualificata in abuso di ufficio, confermando quindi la decisione del Tribunale sardo del 15 maggio 2020 per la vicenda legata alla costruzione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari”.

L’attuale presidente del Brescia, all’epoca patron del Cagliari, venne arrestato nel 2013 su ordine della Procura della Repubblica del capoluogo sardo a causa di presunti illeciti nella realizzazione del nuovo stadio per i rossoblù. “Siamo sempre stati convinti che i gravi fatti contestati al nostro cliente erano del tutto insussistenti. La sentenza di oggi speriamo ne sia la definitiva conferma”, ha concluso Altieri.