Alessandria: sindaco ipotizza revoca concessione Moccagatta a club, “teatro di condotte violente”

Nelle ultime settimane, si sono susseguite una serie di vicissitudini di natura sportiva all’interno della società Alessandria calcio, che hanno scosso l’ambiente ed allertato i tifosi. Come se non bastasse, nelle ultime ore, il sindaco Giorgio Abonante, ha suonato un ulteriore campanello d’allarme riguardo la concessione dello stadio. Il Sindaco e l’assessore Vittoria Oneto hanno lanciato un’ipotesi di revoca dell’impianto sportivo “Moccagatta” per inadeguata gestione dell’immobile di proprietà del comune e della comunità alessandrina. Queste le loro parole: “Il concessionario di un bene pubblico deve essere in regola con tutti i pagamenti. Non tollerabile che il Moccagatta diventi teatro di comportamenti e condotte violenti.”