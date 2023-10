Lecce, Sticchi Damiani polemico: “Bisogna essere giuristi per capire di calcio”

A margine della presentazione del libro di Guglielmo Stendardo alla Luiss, ha parlato il presidente del Lecce, Sticchi Damiani che ha messo in atto un’accusa velata verso il Var il suo modo di utilizzo. Queste le parole di Sticchi Damiani.

Il presidente del Lecce: “Oggi bisogna essere quasi dei giuristi per capire le regole di una partita di calcio, come quando il Var è attivo o passivo e altro. Si è perso un po’ il controllo delle regole. Poi è importante dialogare con gli arbitri conoscendo le norme. Ma non so se questa esasperazione delle regole sia giusta in questo caso. Vivo la mia vita da presidente del Lecce cercando di fare meno danni possibili (ride, ndr) e per restituire qualcosa al mio territorio che ha difficoltà. Sto lavorando per creare un modello sostenibile, puntando sul settore giovanile che per la prima volta lo scorso anno ha vinto lo Scudetto Primavera“.