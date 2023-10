Lazio, ag. Guendouzi: “Sarri fondamentale per il suo arrivo”

La Lazio quest’estate ha dovuto dire addio a Sergej Milikovic-Savic e quindi ha dovuto trovare un sostituto di livello. Uno dei nuovi arrivi a centrocampo è stato Matteo Guendouzi, che è sbarcato dopo una trattativa complessa con il Marsiglia. A parlare del suo arrivo e della trattativa è stato l’agente del giocatore Stefano Antonelli ai microfoni di Sportitalia.

Le parole di Antonelli: “La Lazio cercava un sostituto per Milinkovic-Savic, se così possiamo dire. Ha sondato più situazioni, Sarri ha avuto un ruolo fondamentale nell’individuare le varie, possibili soluzioni. Ad un certo punto io ho fatto questa proposta che è stata valutata molto positivamente dai biancocelesti. E devo essere molto sincero nel dire che è stato bravo Lotito a crederci fino in fondo per fare un modo che andasse tutto in porto“.