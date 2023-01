La moglie di Keita contro Wanda Nara: “Ci sono le donne serie, poi ci sono le Wacche”

La moglie di Keita Balde, Simona Gualtieri, infuriata contro Wanda Nara, per via di un’indiscrezione di un giornalista argentino in merito ad una possibile relazione dell’argentina con suo marito. Queste le sue parole: “Esistono le donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste Donne profumano di pulito! E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche”.

La notizia è stata poi immediatamente smentita anche da Keita Balde, che ha dichiarato: “Mi dispiace tantissimo che mia moglie Simona e i miei due splendidi figli siano finiti al centro di questa bufera mediatica infondata. Chiedo vivamente a tutti di rispettare la mia famiglia, che è totalmente estranea alle vicende narrate”.