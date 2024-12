Sliding doors nell’attacco della Juventus: Dusan Vlahovic è pronto a salutare e portare i soldi necessari per arrivare a Joshua Zirkzee, il vero obiettivo dei bianconeri

L’attacco della Juve è pronto a cambiare profondamente nelle prossime sessioni di mercato. Il motivo, principale, che porterà alla scossa è sicuramente la situazione contrattuale relativa a Dusan Vlahovic che non ha ancora trovato il rinnovo. Di questo passo non è detto che lo troverà. Il rischio di un Chiesa-bis è molto forte. Il serbo, infatti, è in scadenza nel 2026 e fin qui i tentativi portati avanti da parte della “Vecchia Signora” con il suo agente sono finiti tutti con fumate nere.

La richiesta tra domanda e offerta è bella ampia. Senza prolungamento è naturale che il bomber verrà venduto al massimo entro la prossima estate, per cercare di recuperare una cifra, seppur minima, dai 70 milioni di euro spesi nel gennaio 2022 per il suo acquisto dalla Fiorentina. Perderlo a zero nel 2026 sarebbe troppo gravoso per le casse della società. Per questo motivo, con ogni probabilità, sarà venduto in una delle prossime sessioni di mercato.

Zirkzee in, Vlahovic out: sliding doors Juve. I soldi li porta il serbo!

Intanto la società è già alla ricerca del suo eventuale sostituto già individuato da tempo in Joshua Zirkzee. Il bomber del Manchester United è pronto a lasciare i “Red Devils” considerando i problemi fin qui riscontrati dal club di Premier League. La sua candidatura sta avanzando da qualche settimana, trovando riscontri positivi da tutte le parti.

Sia per la Juve, bisognosa di un nuovo attaccante al momento che faccia da vice Vlahovic, sia per Thiago Motta e per lo stesso calciatore che così tornerebbero insieme dopo quanto fatto al Bologna. L’unico problema sarà convincere il Manchester a cedere il suo attaccante ad un prezzo ragionevole.

A gennaio o a giugno si vedrà, tutto è in gioco. Non è escluso nemmeno il possibile arrivo dell’olandese e la partenza solo in estate dell’ex Fiorentina. Ad ogni modo i due non potrebbero convivere giocando la Juve con una sola punta ed essendo due galli nel pollaio, finirebbero per pestarsi i piedi l’un l’altro. Sembra da scartare l’ipotesi di un Zirkzee vice Vlahovic, se non per sei mesi. Poi sarà presa una decisione che probabilmente porterà il serbo a dire addio.

Anche perché Zirkzee potrebbe arrivare in prestito a gennaio per poi essere comprato in maniera definitiva in estate con i soldi derivanti dalla cessione dell’attuale attaccante. Sul quale ci sarebbero già diverse squadre, soprattutto in Premier League, come Chelsea, Arsenal o Manchester United.