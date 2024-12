La Serie A entra sempre più nel vivo. Pronti a vivere una quattro giorni importante valevole per la sedicesima giornata del massimo campionato italiano. Tante squadre in pochi punti al vertice ed ogni partita ha un significato importante: ecco le scelte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi per questo turno di campionato.

Il big match Lazio-Inter, che si disputerà lunedì 16 dicembre allo stadio Olimpico di Roma, è stato assegnato a Daniele Chiffi della sezione di Padova. La capolista Atalanta, di scena alla Unipol Domus Arena di Cagliari, verrà diretta da Luca Pairetto della sezione di Torino. Sarà invece Daniele Doveri della sezione di Roma a fischiare in Udinese-Napoli, in programma sabato alle ore 18:00.

Marco Guida di Torre Annunziata dirigerà il posticipo domenicale tra Milan e Genoa, toccherà invece ad Antonio Giua della sezione di Olbia fischiare in Juventus-Venezia in programma sabato sera a Torino. Il delicatissimo scontro salvezza tra Lecce e Monza verrà diretto da Maurizio Mariani, arbitro internazionale della sezione di Aprilia.

LE DESIGNAZIONI DELLA SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

EMPOLI – TORINO Venerdì 13/12 h.20.45

BONACINA

PRETI – CECCON

IV: LA PENNA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – ATALANTA Sabato 14/12 h.15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

UDINESE – NAPOLI Sabato 14/12 h.18.00

DOVERI

LO CICERO – BERCIGLI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – VENEZIA Sabato 14/12 h.20.45

GIUA

DI IORIO – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

LECCE – MONZA h.12.30

MARIANI

CAPALDO – BAHRI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – FIORENTINA h.15.00

FABBRI

IMPERIALE – CAVALLINA

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

PARMA – H. VERONA h. 15.00

SOZZA

MONDIN – BITONTI

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

COMO – ROMA h. 18.00

RAPUANO

BERTI – BRESMES

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: PATERNA

MILAN – GENOA h. 20.45

GUIDA

ROSSI M. – MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: CAMPLONE

LAZIO – INTER Lunedì 16/12 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA