Juventus, previsto incontro fra Allegri e Calvo: futuro e mercato all’ordine del giorno

La Juventus pensa ed immagina il futuro che sarà targato ancora da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, come ribadito anche dai vertici della società bianconera, è e sarà il vertice dell’ala sportiva del club anche in futuro. Il direttore sportivo al momento corrisponde all’identikit di Calvo che, nonostante le voci sui possibili nuovi direttori sportivi (da Massara a Giuntoli), avrà il compito di programmare insieme ad Allegri il futuro della Juventus.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a progettare il futuro. Nella seconda metà di maggio sarebbe previsto, come riportato da La Rosea, un incontro fra Allegri e Calvo in cui si progetterà il futuro e il prossimo mercato del club. Sicuramente giocare la prossima Champions League sarà una condizione necessaria per capire quali profili il club potrà permettersi, ma Allegri non vuole perdere tempo ed avrebbe chiesto questo incontro per programmare nonostante alcuni interrogativi che saranno presenti fino alla fine della stagione.