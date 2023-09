Juventus, Giuntoli lavora sui rinnovi: i dettagli

Cristiano Giuntoli lavora sul mercato anche quando la finestra di mercato si è chiusa. Il nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora, infatti, si starebbe dedicando ai rinnovi dei giocatori già in rosa, con il focus puntato sul alcuni elementi che Allegri considera imprescindibili.

I nuovi dirigenti, invece, sono al lavoro per pianificare quelli che saranno i possibili rinnovi di alcuni giocatori in rosa: il dt Giuntoli e il ds Manna hanno messo in agenda gli incontri con i vari Chiesa, Rabiot, Szczesny, Vlahovic, Rugani, Gatti e anche il giovane Huijsen.