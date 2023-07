Juventus, Bonucci non si arrende. “Keep doing” la frase su Instagram

Leonardo Bonucci è libero di trovarsi una nuova squadra. Dopo la comunicazione di Manna e di Giuntoli, presa insieme ad Allegri, di mettere il numero 19 fuori rosa sono attesi sviluppi importanti per capire il futuro prossimo del difensore. Nel frattempo, Bonucci ha deciso di continuare i suoi allenamenti individuali da solo a casa.

Il difensore della Juventus ha postato una stories su Instagram, sottolineando la sua volontà di mettersi ancora in gioco, a disposizione nel caso in cui dovesse essere chiamato in causa. Questa la scritta: “Keep doing“. Ovvero: “Continuare a fare“. Comunque, lunedì Bonucci rientrerà alla Continassa dove sarà atteso esclusivamente da allenamenti individuali.