Juventus, Allegri: “Contro il Torino out Vlahovic e Chiesa. Juric? Un ottimo allenatore”

Nel giorno che precede la stra cittadina del città di Torino, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i granata di Juric. La Vecchia Signora non potrà contare su Vlahovic e Chiesa, entrambi infortunati. In campo ci sarà Kean. Queste le parole di Allegri.

Allegri sulle scelte di formazione: “Vlahovic e Chiesa out contro il Torino. Abbiamo Kean, Milik, Yildiz, a metà campo abbiamo Rabiot, che è uno che fa gol, Fagioli e Miretti che inizieranno a fare gol, e poi difensori che sulle palle inattive sono sempre pericolosi. La cosa importante sarà fare una buona prestazione. he Torino sarà lo scoprirò domani, a seconda delle scelte di Juric. Per quanto riguarda le mie scelte, posso dirvi che Kean sta bene e giocherà. Yildiz è pronto per giocare come tutti quelli che sono a disposizione. Domani valuterò, il derby è importante e soprattutto per noi sarebbe un altro passo in avanti in classifica“. Sulla positività di Pogba: “Su Pogba non sapevo nulla, umanamente mi dispiace”.

Su Chiesa: “Ha fatto una risonanza che è negativa, ma il dolore persiste e, parlando con lui, non vedendolo tranquillo, ho deciso di tenerlo fuori, perché avere un giocatore preoccupato non è un bene. Io voglio schierare giocatori sani al 100%“.

Sul Torino: “Affrontiamo un Torino difficile da sfidare, agguerrito, guidato da Juric che è un ottimo allenatore. Per lui parlano i risultati che ha fatto e la crescita dei suoi giocatori. Non ci saranno cambiamenti di modulo per noi, non ci sono cose da stravolgere. l nostro è un cammino che si concluderà il 26 maggio, la cosa importante è restare nelle prime quattro e nel frattempo migliorare tutto e arrivare a una maturità per giocare le grandi sfide in modo diverso. Nemmeno a Bergamo ci siamo accontentati, ma non siamo riusciti a essere efficaci nella fase offensiva. Domani sarà una gara diversa, ci sarà lo stadio pieno e il pubblico ci darà una mano. Affrontiamo queste sfide tutti insieme. A prescindere da assenti o presenti, domani giocheremo questo derby con grande entusiasmo e voglia. Dovremo fare una prova migliore di quella di Bergamo, soprattutto dal punto di vista tecnico”.