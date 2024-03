Italia U21, Prati: “L’obiettivo è l’Europeo, bisogna dare il massimo”

La Nazionale Italiana U21 prosegue nel suo percorso verso le qualificazioni ai prossimo Campionati Europei che si terranno nel 2025 in Slovacchia. Nell’undicesima giornata del Gruppo A gli azzurrini affronteranno la Lettonia al Dino Manuzzi di Cesena il prossimo 22 marzo, per poi spostarsi a Ferrara dove quattro giorni più tardi l’avversaria sarà la Turchia. Le due partite sono sulla carta alla portata dei ragazzi guidati da Carmine Nunziata, ma vista la classifica molto corta non bisogna sottovalutare nessun impegno e dare sempre il massimo in campo, come ricordato da uno dei giocatori più interessanti della Nazionale, Matteo Prati.

Intervenuto in conferenza stampa, Prati, che vanta diciannove presenze in questa Serie A con la maglia del Cagliari, ha rimarcato il bisogno di disputare i prossimi due impegni senza cali di concentrazione, dato che c’è “un Europeo al quale qualificarsi e bisogna dare sempre il massimo“. Per Prati calcare i campi di Cesena e Ferrara sarà anche un ritorno al passato che il classe 2003 ricorda con affetto. Prati è infatti cresciuto calcisticamente a Cesena ed ha fatto parte del settore giovanile dei bianconeri fino al luglio del 2018. Più recenti i ricordi del Paolo Mazza di Ferrara, campo che Prati ha calcato fino alla scorsa finestra di mercato estivo, quando il Cagliari lo ha prelevato dalla SPAL per cinque milioni di Euro. Questa esperienza è stata importantissima per il ragazzo, osservato e scelto dai sardi per l’attuale stagione, la prima in Serie A per Prati: “Mi alleno sempre bene, sia se gioco che se non gioco, venire in Nazionale mi aiuta perché posso ritrovare la giusta forma fisica e fare bene. L’importante è stare concentrati, dare il massimo e così le cose arrivano. Con il Cagliari dopo la Lazio abbiamo avuto un cambio, dalla partita dopo si è rivista una squadra unita, compatta, che vuole salvarsi“.