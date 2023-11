Italia-Portogallo Under 20 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Elite League 2023/2024

Per l’Italia Under 20 l’appuntamento casalingo contro il Portogallo può valere la testa della classifica del Girone di Elite League. Il percorso della squadra di Andrea Bollini è stato fino ad ora ottimo e senza fronzoli particolari. Il prossimo avversario è il Portogallo che ha dimostrato di essere una grande squadra e che da sempre coltiva un grande settore giovanile. Per i lusitani vale lo stesso discorso fatto per gli azzurri in precedenza: un successo darebbe la testa della classifica del girone di Elite League. Il match darà il proprio calcio di inizio alle ore 14.00 di martedì 21 novembre con la diretta della partita che sarà visibile sui canali Rai: Rai Sport (canale 58 del D.T) ed in streaming su Rai Play.

SEGUI LA DIRETTA