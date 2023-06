Italia femminile, Bertolini prima dell’ultimo test prima del Mondiale: “Siamo in crescita, ancora qualche dubbio”

Il tecnico della nazionale italiana femminile Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa prima della sfida amichevole con il Marocco. Dopo questo test le azzurre voleranno in Nuova Zelanda per disputare il Mondiale di calcio, in programma dal 20 luglio al 20 agosto. Qui le parole di Bertolini: “Ho ancora dei dubbi e la partita di domani servirà anche per cercare di dipanarli. Ci sono delle certezze, ma in questo momento non ho ancora definito i nomi delle 23 ragazze che parteciperanno al Mondiale. L’Italia cresce e sta crescendo ci stiamo allenando nel migliore dei modi ma dobbiamo ancora fare dei passi importanti per poter arrivare al livello dei Paesi che hanno una storia di progettualità, investimenti e risorse diversi dai nostri. Questo non significa che non ci debba essere entusiasmo, ma la parola che userei è ‘equilibrio’, che non è assolutamente in contrasto con la voglia di alzare l’asticella: c’è il sogno di tutti, che è arrivare in fondo alla competizione, e poi c’è un senso di verità, le due cose devono andare di pari passo”.