Inter-Roma, Cristante: “Senza energia. Abbiamo preparato la gara così”

“Siamo arrivati senza energie, abbiamo poche rotazioni e l’abbiamo preparata così. Dispiace, speravamo di tornare a casa con un punto. L’Inter è forte e ha una rosa più ampia. Noi siamo un po’ corti, giocano sempre gli stessi e non avevamo le energie per andare a prenderli alti”. Lo ha detto il centrocampista della Roma Bryan Cristante dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter per 1-0. “Nel primo tempo hanno fatto sicuramente molto meglio. Volevamo aspettarli per provare a sbloccarla nel finale. Il gol si poteva evitare – spiega a Dazn -. Il mio ruolo? Da mezzala ho cercato di sfruttare l’inserimento e il colpo di testa. Bastava mezzo centimetro e potevamo segnare. Ma nel post partita è sempre più facile prendere decisioni”, dice in merito alla sua occasione nel secondo tempo. “Divario tra Inter e Roma? Hanno una rosa molto ampia, possono permettersi di giocare due partite e di gestire i cambi. Sotto quel punto di vista sono di un altro livello. L’ambiente? Ce lo aspettavamo, non penso abbia disturbato”, aggiunge Cristante che conclude: “Mourinho? Non abbiamo ancora parlato con il mister”.