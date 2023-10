Inter, Ranocchia: “Non mi aspettavo Lukaku alla Roma, a Milano tutti gli volevano bene”

“Non mi aspettavo Lukaku alla Roma. Non so cosa sia successo, all’Inter gli volevano tutti bene e lui si trovava bene. Sono deluso da nerazzurro, ma ormai il calcio è così, non ci sono più le bandiere e ci sono tanti fattori da considerare. Mi dispiace perché è un giocatore forte, ma l’Inter è corsa ai ripari in maniera ottima e anche lui mi sembra si sia ambientato bene a Roma”. Parla così Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, in un’intervista a Cusano Tv.