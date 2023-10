Roma, Julio Sergio: “Rui Patricio portiere esperto, ma anche Svilar merita fiducia”

L’ex portiere della Roma, Julio Sergio, è stato intervistato da Sportpaper TV e ha parlato proprio degli attuali estremi difensori della squadra giallorossa. Sul titolare Rui Patricio, Julio Sergio spiega: “Roma è una piazza molto particolare, ci sono pressioni e l’obiettivo è quello di conquistare l’accesso alla Champions League. Rui Patricio però è esperto e sa gestire queste situazioni, deve fare il suo e lavorare con la testa giusta.” Qualche dubbio dall’ambiente capitolino arriva invece su Svilar, che comunque rimane al momento il secondo portiere: “Merita fiducia, io gliela darei. Anche a me da giovane sono capitati momenti difficili, ma serve un ricambio per Rui Patricio e Svilar deve far vedere di cosa è capace.”

Una battuta infine su Cagliari-Roma, prossimo match in campionato per gli uomini di Mourinho: “Spero che la Roma vinca, ma ho grandissimo rispetto per Claudio Ranieri che mi ha dato tanto – conclude Julio Sergio – Non sarà una partita semplice, le piccole squadre sanno limitare bene le qualità individuali.”