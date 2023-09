Inter, Gazzetta: oggi il CdA per approvare il bilancio 2022/2023. Il passivo scende a 85 milioni

L’Inter quest’oggi si appresta ad approvare il bilancio 2022/2023 e, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è un miglioramento rispetto a dodici mesi fa. Come prevedibile, la finale raggiunta in Champions League e i relativi ricavi hanno aiutato le casse nerazzurre, che chiuderanno con un passivo di 85 milioni di euro, in calo rispetto ai 140 milioni di un anno fa. Il fatturato scende da 439 milioni a 424, ma calano anche i costi di 72 milioni di euro. Buone notizie dal botteghino: il club ha avuto ben 80 milioni di euro di ricavi.