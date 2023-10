Inter-Bologna, Drag Queen in tribuna: Paramount+ spiega il motivo

In Inter-Bologna diverse Drag Queen hanno assistito alla partita che poi i nerazzurri hanno pareggiato contro la squadra di Thiago Motta, suscitando la curiosità del motivo per il quale si trovavano a San Siro. Tutto è infatti legato all’imminente inizio della trasmissione Drag Race Italia, che andrà in onda dal 13 ottobre su Paramount+. Con una nota Paramount, sponsor dei nerazzurri, ha spiegato il motivo: “Oggi a San Siro le curve erano quelle di Drag Race Italia. Il calcio è di tutti i colori e oggi abbiamo voluto rappresentarli portando allo stadio una bandiera speciale: quella di Drag Race Italia. Un grazie speciale va alle queen protagoniste della nuova stagione per aver portato in campo i valori dell’inclusione e della diversità dei quali siamo grandi tifosi“.