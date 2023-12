Inter, Antonello: “Con l’Atletico Madrid saranno sfide esaltanti”

Il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello a margine dei Coni Lombardia Awards ha parlato del 2023 dei nerazzurri: “Una stagione esaltante, abbiamo vinto due trofei, raggiunto una finale storica che mancava da anni. Non possiamo che essere soddisfatti per la stagione scorsa e per i risultati che stiamo ottenendo quest’anno. È stata un’annata molto molto positiva“. Poi sulla prossima avversaria agli ottavi di Champions, l’Atletico Madrid: “In Champions League tutte le partite sono difficili, soprattutto dopo la fase a gruppi. Saranno due sfide esaltanti, i tifosi ci supporteranno come hanno fatto tutto l’anno“.

Antonello si è poi soffermato anche sul discorso stadio: “Oggi abbiamo voluto ancora una volta coinvolgere i nostri tifosi in quello che dovrebbe essere il nuovo percorso verso il nuovo stadio, vogliamo sentire anche la loro voce per capire dove sorgerà il nuovo impianto. Stiamo lavorando per capire se il progetto sarà fattibile sia con la società che con l’amministrazione comunale, oggi però era importante sentire la voce dei tifosi“. Sulle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, relative a San Siro, il dirigente nerazzurro ha detto: “Siamo in attesa di capire l’esito della sentenza che verrà emessa a marzo sul vincolo, c’è un tema aperto che è quello del referendum. Ci sono dei temi aperti, ma noi stiamo andando avanti sul nostro progetto principale che è Rozzano“.