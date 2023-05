Incredibile ai Mondiali Under 20: bufera sul capitano della Nigeria, la sua squadra di club non esiste

E’ bufera sul capitano della Nigeria Under 20, Daniel Bameyi, che proprio due giorni fa ha affrontato l’Italia ai Mondiali in Argentina indossando la fascia e giocando un’ottima prestazione. Il calciatore, diciassette anni e tanta personalità, è protagonista di una vicenda abbastanza misteriosa. Nella lista della Fifa, il terzino destro è segnalato come proveniente dalla squadra Yum Yum Fc. Ma nessuno, proprio nessuno, sia in Nigeria che in tutto il mondo, ha mai sentito parlare di questa squadra.

Nei documenti ufficiali della NFF, la federcalcio nigeriana, non ci sono riscontri circa l’esistenza di questo club, e il nome dello Yum Yum FC compare sì sul web, ma sempre e soltanto associato al giocatore in questione, Bameyi. In sostanza, nessuno prima di lui ha mai giocato in questa squadra, né la stampa locale africana ha mai sentito parlare di questo club. Il sospetto è che non esista alcun club: ma dove gioca allora Bameyi, che sembra peraltro un giocatore interessante? Il mistero si infittisce.