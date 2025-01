I Mondiali di biathlon 2025 si stanno avvicinando. La rassegna iridata è in programma tra il 12 e il 23 febbraio a Lenzerheide, in Svizzera. Il Presidente Flavio Roda ha reso noti i nomi degli azzurri convocati per la prova internazionale. La delegazione italiana sarà composta da dieci atleti, divisi equamente tra uomini e donne. Nella categoria femminile, il tricolore sarà rappresentato da Auchentaller Hannah, Carrara Michela, Comola Samuela, Trabucchi Martina e Wierer Dorothea. Assente Lisa Vittozzi, grande protagonista dell’ultima edizione in scena a Nove Mesto Na Morave e costretta a fermarsi da alcuni problemi alla schiena. Al maschile, è attesa la presenza di Bionaz Didier, Cappellari Daniele, Giacomel Tommaso, Hofer Lukas e Zeni Elia.

Mondiali 2025 – I convocati

GARA FEMMINILE:

Auchentaller Hannah

Carrara Michela

Comola Samuela

Trabucchi Martina

Wierer Dorothea

GARA MASCHILE:

Bionaz Didier

Cappellari Daniele

Giacomel Tommaso

Hofer Lukas

Zeni Elia

Mondiali 2025 – Il programma

La rassegna svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in chiaro su Raisport. I Mondiali prevedono un fitto programma di gare, a partire dal 12 febbraio, quando la staffetta mista romperà il ghiaccio. Nei giorni successivi, gli atleti saranno impegnati nello sprint: il 14 febbraio è atteso quello femminile, il 15 quello maschile. Domenica 16, andranno in scena le prove di pursuit, al maschile e al femminile. Si torna in pista il 18 febbraio per l’individuale femminile, mentre la gara degli uomini è attesa per il giorno successivo. Il 20 febbraio verrà dedicato alla staffetta singola mista, mentre il 22 si terrà la staffetta femminile, seguita da quella maschile. Domenica 23, ultimo giorno di gara, vedrà protagoniste le due mass start. Verranno dunque assegnati dodici titoli Mondiali.

Mer. 12/02/25 – Staffetta mista – ore 14.30

Ven. 14/02/25 – Sprint femminile – ore 15.05

Sab. 15/02/25 – Sprint maschile – ore 15.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit femminile – ore 12.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit maschile – ore 15.05

Mar. 18/02/25 – Individuale femminile – ore 15.05

Mer. 19/02/25 – Individuale maschile – ore 15.05

Gio. 20/02/25 – Staffetta singola mista – ore 16.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta femminile – ore 12.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta maschile – ore 15.05

Dom. 23/02/25 – Mass start femminile – ore 13.45

Dom. 23/02/25 – Mass start maschile – ore 16.05

Biathlon – Europei Val Martello

Il biathlon internazionale è al momento impegnato nei Campionati Europei in Val Martello, in provincia di Bolzano. La migliore prestazione azzurra è stata quella di Linda Zingerle, che ha ottenuto l’ottava posizione nell’individuale. L’atleta altoatesina ha terminato la gara con due errori, collezionati nelle due serie in piedi. Zingerle ha accumulato un ritardo di 1’30”8 nei confronti della prima classificata, la tedesca Johanna Puff, in testa con zero errori in 47’06”4. Seconda sul podio un’altra atleta tedesca: Marlene Fichtner, a +9”5 e con zer penalità. Ha chiuso la top tre la svedese Anna Karin Heijdenberg, con tre errori e staccata di 18”0 da Fichtner. Sara Scattolo (0-1-1-1) ha chiuso in trentatreesima piazza a 4’17, seguita dalla connazionale Beatrice Trabucchi (0-1-2-1) a 5’05. Infine, Birgit Schölzhnorn (1-1-0-3), ha concluso la prova 57esima.

Nella gara maschile, Patrick Braunhofer termina sesto, mentre la gara viene vinta dal norvegese Isak Frey (1-1-0-0) in 54’10”7. Secondo sul podio l’austriaco Fredrik Mühlbacher (0-0-0-1), in ritardo di 31”7, mentre chiude la top tre lo svedese Emil Nykvist (0-0-0-1) a 47”2. L’azzurro, con tre errori al poligono (1-1-0-1), ha collezionato un ritardo di 1’20”4. Iacopo Leonesio ha invece completato la gara senza penalità, con un ritardo di 2’01 rispetto a Frey che lo ha piazzato dodicesimo. Segue Nicola Romanin (1-1-0-0), diciottesimo in 2’28”9 di ritardo, mentre Nicolò Betemps (0-1-0-2) ha chiuso 25esimo a 3’23”9. Christoph Pircher (0-0-1-1) è l’ultimo degli azzurri e chiude 28esimo in 3’39”1.