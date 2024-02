Il Kun Aguero potrebbe tornare a giocare. Il cardiologo: “Per come procede, ci sono speranze”

Sergio Aguero potrebbe tornare a giocare. Fermo dal 30 ottobre del 2021, quando a causa di un problema cardiaco dovette lasciare il Barcellona mettendo fine alla sua gloriosa carriera a trentatré anni, il Kun ora potrebbe persino pensare di tornare in campo, seppur con diverse cautele. Lo ha spiegato il suo cardiologo, Roberto Peidro, al quale proprio l’attaccante argentino ha girato una domanda dei tifosi dell’Independiente, che lo vorrebbero anche solo per venti minuti a partita nella rosa della squadra guidata dal suo vecchio partner d’attacco Carlos Tevez: “Per come stanno andando le cose, al momento non sarebbe un problema giocare per questo lasso di tempo, ovviamente bisognerebbe metterti alla prova, fare dei test, ma qualche speranza c’è perché stai andando molto bene”. Così, invece, l’ex bomber: “Chiedo molto a me stesso. Ho iniziato ad allenarmi due settimane fa perché stanno arrivando cose importanti, proverò a giocare alcuni tornei e vedremo come andranno le cose”.