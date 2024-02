Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad 2024: percorso e favoriti, Van Aert e Alaphilippe al via

Il percorso e i favoriti della Omloop Het Nieuwsblad 2024, prima corsa World Tour europea della nuova stagione e appuntamento che apre il periodo delle Classiche del Nord. L’altimetria della corsa fiamminga prevede 202 chilometri da Gand a Ninove, con nove settori in pavè e dodici muri a caratterizzare il profilo altimetrico.

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2024: ORARI, TV E STREAMING

In particolare la maggior parte delle asperità in programma sono poste nella seconda metà di gara, per un finale che quindi si preannuncia davvero spettacolare e aperto a più possibili soluzioni. Nei primi 90 km infatti i corridori troveranno solo due settori di pavè e un muro, poi dopo il rifornimento previsto esattamente al km 100 le cose cambieranno radicalmente perchè di pianura ce ne sarà davvero poca. Il finale con Muro di Grammont e Bosberg negli ultimi 15 chilometri farà sì che solo i corridori più resistenti possano giocarsi le proprie carte in quello che potrebbe essere uno sprint ristretto.

I FAVORITI – Lo scorso anno a trionfare con una grande azione in solitaria è stato Dylan Van Baarle, atteso anche quest’anno nella corazzata Visma-Lease a Bike insieme a Wout Van Aert e Christophe Laporte. Quest’ultimo finì sul podio nel 2023 alle spalle del compagno di squadra e di Arnaud De Lie, a sua volta presente nella start list di quest’anno. Grande interesse anche per Matej Mohoric e Tim Wellens, che hanno dimostrato di sapersi destreggiare molto bene su questo percorso. Un altro nome caldo è senza dubbio quello di Thomas Pidcock, con Julian Alaphilippe che proverà a far valere l’esperienza così come Alexander Kristoff che potrebbe rivelarsi un brutto cliente qualora un gruppetto di 25-30 unità dovesse arrivare allo sprint. In casa Italia potranno provare a inventarsi qualcosa Alberto Bettiol e Gianni Moscon, oltre a Matteo Trentin e Filippo Baroncini.

L’altimetria della Omloop Het Nieuwsblad 2024