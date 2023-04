Highlights e gol Chelsea-Brentford 0-2: Premier League 2022/23 (VIDEO)

di Marzia Bosco 9

Ancora una sconfitta per il Chelsea, il Brentford vince 2-0 allo Stamford Bridge. E’ Azpilicueta con autogol a portare in vantaggio gli ospiti, è Mbeumo poi a raddoppiare sul finale mettendo il sigillo sul match. Sale così in nona posizione la formazione di Frank, restano invece in 11esima posizione i Blues. Di seguito gli highlights del match.