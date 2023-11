Highlights e gol Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-4, Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello

Il Bayern Monaco trita il Borussia Dortmund con un convincente 4-0 in casa del BVB al Signal Iduna Park. La partita si mette subito verso il canale dei bavaresi con Upamecano che al quarto stappa la partita e mette tutto in discesa. Il Borussia subisce il colpo e il Bayern Monaco, da grande squadra, azzanna la preda: al nono è già 0-2 con la firma sulla partita del solito Harry Kane. Nel secondo tempo in cui il Borussia ci prova, arriva però la terza rete del Bayern firmata, ancora, dell’ex Tottenham che si prende il premio di MVP della partita nel finale quando mette a segno la tripletta personale. Queste le emozioni del match.